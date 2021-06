Primo movimento B737-8200 Ryanair all'Aeroporto di Milano Bergamo

(Teleborsa) - L'ha registrato oggi, da parte del principale operatore dello scalo, il primo di un numero crescente di movimenti aerei destinati a segnare il futuro dell'aviazione commerciale all'insegna della sostenibilità.Ilha compiuto il primo volo da Londra Stansted atterrando alle 9:20 locali all'aeroporto di Milano Bergamo per ripartire alle 9:45 alla volta dello scalo londinese.L'aeromobile, in configurazione da 197 posti, otto in più della serie 800, si caratterizza per il"Il 26 giugno 2021 è una data importante nel nuovo corso del trasporto aereo commerciale.Lo è nella misura in cui si apre il capitolo, lungamente atteso, del rinnovo progressivo della flotta, già di per sé moderna, del più importante vettore sull'Aeroporto di Bergamo" - commenta. "L'inizio delle operazioni del nuovo Boeing 737-8200 avvia un processo che porterà a disporre di aeromobili meno impattanti sotto il profilo delle emissioni acustiche e di CO2. Abbiamo sempre ritenuto la sostenibilità una condizione imprescindibile per gestire al meglio il traffico aereo. Lo è ancora di più nel momento della ripresa delle attività aeronautiche con l'obiettivo di tornare gradualmente ai livelli pre-Covid. Sicurezza e sostenibilità, combinate con l'efficienza e la qualità dei servizi, segneranno presente e futuro dei voli commerciali".