Assogestioni, boom raccolta e patrimonio sfiora 2.500 miliardi

(Teleborsa) -a maggio, spingendo ilcomplessivoin gestione. E' quanto rilevanell'ultima mappa mensile, secondo cui la raccolta si è attestata a 6,8 miliardi di euro, portandosi a 41,7 miliardi da inizio anno. Le masse si attestano invece a 2.480 miliardi.A guidare i flussi sono le(+5,2 miliardi) e in particolare i(+4,9 miliardi), mentre lechiudono il quinto mese dell’anno con ingressi per 1,6 miliardi, di cui oltre un miliardo riferito alle gestioni di portafoglio retail e i restanti 549 milioni alle gestioni di portafoglio istituzionali.Per quanto riguarda i, si conferma l’interesse degli investitori per i, i più ricercati da inizio anno. A maggio entrambe le categorie registrano afflussi sopra i 2 miliardi. Nei primi cinque mesi del 2021 i fondi di lungo termine azionari hanno registrato flussi positivi per 17,1 miliardi, mentre i bilanciati si sono posizionati a + 8,8 miliardi. Da segnalare inoltre a maggio una raccolta positiva per 927 milioni di euro per gli obbligazionari, mentre ie registrano deflussi per 150 milioni. Queste la categoria più penalizzata da inizio anno con un dato negativo che si avvicina ai -4 miliardi.Per quanto riguarda la domiciliazione dei fondi oggetto di raccolta, si consolida ilche a maggio hanno rappresentato oltre l’85% della raccolta dei fondi aperti, 4,2 miliardi su 4,9 miliardi. Percentuale che sale al 97% da inizio anno, 26,9 miliardi su 27,6 miliardi.