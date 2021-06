Banca Generali sostiene il fintech: 8a+ Investimenti SGR entra in Datrix

Banca Generali

(Teleborsa) -rafforza il proprio impegno a supporto del tessuto imprenditoriale italiano, con l'ingresso del, una delle più interessanti realtà attive nel campo dell’intelligenza artificiale del Paese, specializzata settori dell’Augmented Analytics e del Machine Learning.A livello finanziario, l’operazione ha visto il fondo 8a+ Real Innovation sottoscrivere come lead investor unacomplessivo di 2,5 milioni.Banca Generali hanell’operazione, il cui obiettivo è quello di finanziare un ambizioso piano di crescita di Datrix che si svilupperà nel corso dei prossimi mesi sia per linee interne che esterne. L'operazione rientra nell’ambito di BG4Real, il progetto sviluppato da Banca Generali nel 2020, per creare un ponte tra risparmio privato ed economia reale."Siamo felici di aver contribuito nel sostenere Datrix in questo percorso di sviluppo che ci auguriamo possa portare il nostro Paese a giocare un ruolo di primo piano nelle grandi sfide globali legate all’evoluzione digitale come ad esempio il fintech, il machine learning e la data monetization", commenta, Head of Equity private investments di Banca Generali, spiegando che Datricx è "un target in linea con il nostro progetto BG4Real e che ci consentono di aumentare la qualità del portafoglio del fondo sottoscrivibile dalla nostra clientela"."Siamo molto contenti di lavorare con al nostro fianco Banca Generali e 8a+ Investimenti Sgr, player che vantano un ampio network di relazioni a livello nazionale e internazionale fondamentale per un percorso di crescita veloce e duraturo nel lungo periodo", dichiara, co-fondatore e CEO di Datrix, aggiungendo "oggi le nostre grandi sfide sono l'espansione sui mercati esteri con un particolare focus su Stati Uniti e Nord Europa e l'allargamento della base clienti alle PMI, anche attraverso l'acquisizione strategica di tech company con attività complementari alle nostre attuali".