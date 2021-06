CNH Industrial, Thomas Hilse nuovo responsabile della Business Unit Firefighting

CNH Industrial

(Teleborsa) -, leader globale nel campo dei capital goods, ha annunciato che a partire dal primo luglio 2021assumerà la responsabilità della(veicoli antincendio) e diventerà CEO di. Hilse succede a Marc Diening, che ha ricoperto questa posizione in Magirus per cinque anni e che lascia l'azienda per perseguire altri interessi.Fondata nel 1864 e con sede a Ulm, in Germania, Magirus èche, secondo i programmi, inizierà a operare in via autonoma verso l'inizio del 2022. Il nuovo CEO vanta 25 anni di esperienza nei settori dei veicoli commerciali leggeri e pesanti e degli autobus, maturata per differenti brand in Europa, Nord America, America Latina e Sud-est Asiatico. Lavora in CNH Industrial dalla sua nomina come IVECO Brand President, a fine 2019."Vorrei congratularmi con Thomas per il suo nuovo incarico e ringraziarlo per il lavoro svolto con il Brand IVECO - ha dichiarato Chief Executive Officer designato del nuovo business On-Highway - Sono fiducioso che, sotto la sua guida, Magirus e le sue persone continueranno a crescere e a guadagnare crescenti quote di mercato a livello globale. Vorrei anche ringraziare Marc Diening per il suo contributo in Magirus e augurargli il meglio per le sue prossime sfide".