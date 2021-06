Ferragamo nomina Ad Marco Gobbetti che lascia Burberry

Salvatore Ferragamo

(Teleborsa) -e Ferragamo Finanziaria, azionista di controllo della maison del lusso, annunciano la nomina di Marco Gobbetti quale Direttore Generale e Amministratore Delegato.Marco Gobbetti, attuale CEO di, è un manager italiano che vanta un lungo e rilevante percorso professionale nel settore luxury e fashion. Già amministratore delegato di Moschino, ha speso 13 anni nel gruppodove ha ricoperto il ruolo di CEO di Givenchy e di Celine, prima di ricoprire l'attuale incarico nella società britannica quotata al London Stock Exchange.Marco Gobbetti assumerà l’incarico non appena libero dai suoi obblighi contrattuali. Un Consiglio di Amministrazione straordinario della Salvatore Ferragamo è previsto per giovedì 1 luglio 2021 per gli adempimenti necessari.