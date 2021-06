In ribasso Biogen su indagine Congresso su farmaco per l'Alzheimer

compagnia biotecnologica americana

(Teleborsa) - Seduta drammatica per la, che si posiziona a 335,5 con una. Biogen aveva registrando un balzo della propria valutazione, a inizio mese, dopo che l'FDA aveva approvato il suo nuovo farmaco Aduhelm contro l', nonostante le forti obiezioni del comitato consultivo di esperti della stessa FDA.Ora due importanti Democratici della Camera stannosul nuovo farmaco di Biogen, affermando che la sua approvazione e l'sollevano quesiti importanti sul processo che ha portato al via libera. Il prezzo annuale di 56.000 dollari della terapia sta infatti sollevando malumori in vista di una decisione del governo sulle politiche di rimborso per chi ne fa uso.Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 331,4 e successiva a 327,3. Resistenza a 351,7.