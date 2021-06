CULTI Milano, assemblea approva bilancio e dividendo

CULTI Milano

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di, società quotata su AIM Italia e specializzata nella produzione e distribuzione di fragranze e cosmesi, ha approvato ildi esercizio al 31 dicembre 2020 (che evidenzia un utile d'esercizio di 1.506.303 euro) e la distribuzione di undi 0,08 euro per azione, per un ammontare complessivo di 247.640 euro.I soci hanno anche approvato l'adozione di unal management denominato "Piano di Phantom Shares 2021-2025" e l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di ordinarie Culti Milano (al riguardo è stata approvata la costituzione di un Fondo spese per acquisto azioni proprie di 500.000 euro).