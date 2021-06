EssilorLuxottica, CdA approva closing dell'acquisizione di GrandVision

EssilorLuxottica

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione diha approvato ildel 76,72% di GrandVision detenuto da HAL. La big dell'occhialeria italo-francese procederà all'acquisizione del 76,72% del retailer internazionale nel settore dell'ottica al prezzo di 28,42 euro per azionestipulati il 30 luglio 2019."Dopo aver valutato tutte le opzioni a nostra disposizione, abbiamo deciso di completare l'operazione senza ulteriori indugi - hanno affermato Francesco Milleri e Paul du Saillant, rispettivamente amministratore delegato e vice amministratore delegato di EssilorLuxottica -e, dopo due anni di impegno e lavoro incessante, siamo ora pronti a voltare pagina e iniziare un nuovo capitolo della storia di EssilorLuxottica con GrandVision"."Valorizzeremo le conoscenze e l'esperienza maturate negli anni per garantire che GrandVision e le sue 37.000 persone di talento possano diventare parte di EssilorLuxottica - hanno aggiunto -e riteniamo pertanto che questo sia il momento perfetto per espandere la nostra rete di negozi, al fine di interagire in modo più efficace con i consumatori e aumentare così l’esposizione e la qualità dell'intero settore. Ciò porterà beneficio a tutti gli stakeholder, compresi i clienti che rimangono al centro delle nostre strategie".