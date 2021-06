Safilo lancia un aumento di capitale per 135 milioni di euro

Safilo

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, azienda attiva nel mercato dell'occhialeria e quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, ha deliberato di convocare l'assemblea straordinaria in data 30 luglio 2021 per decidere in merito alla proposta dia pagamento, per un controvalore massimo complessivo di, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, in via scindibile, mediante emissione di nuove azioni ordinarie. Safilo intende completare l'operazione in tempi rapidi nel corso del secondo semestre 2021, previo ottenimento delle necessarie approvazioni societarie e regolamentari, sottolinea una nota.L'Aumento di Capitale è principalmente finalizzato aldi originari 90 milioni di euro, oltre al relativo ammontare di interessi maturati, concesso a Safilo in due tranche nel corso del 2020 da Multibrands Italy, società controllata da HAL e azionista di riferimento di Safilo, per supportare la tempestiva conclusione delle. Con l'aumento di capitale e il relativo rimborso dello Shareholder Loan, Safilo vuole sostenere le due operazioni perfezionate l'anno scorso in via prevalente attraverso il rafforzamento del capitale proprio.È ora per noi il momento giusto per rimborsare questo finanziamento e chiudere un capitolo per cogliere nuove opportunità - ha commentato- Tenuto conto dell'andamento del business e della situazione del mercato, riteniamo che ci siano i giusti presupposti per questo aumento di capitale, attraverso cui abbiamo infatti l'opportunità, da un lato, di perseguire con determinazione il processo ormai consolidato di, limitando in maniera considerevole l'esborso di oneri finanziari per i prossimi cinque anni e, dall'altro, di alimentare la nostra strategia di crescita con ulteriori risorse e nuova forza".