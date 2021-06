GIBUS ha raggiunto quota 434 punti vendita affiliati (300 in Italia)

GIBUS

(Teleborsa) -, azienda attiva nel settore outdoor design di alta gamma e quotata su AIM Italia, ha comunicato i dati aggiornati del proprio processo diGIBUS Atelier. Irispetto ai 413 al 30 giugno 2020. L'Italia ne conta 300, in aumento del 5% rispetto ai 274 al 30 giugno 2020, mentre sui mercati internazionali il numero dei dealer si attesta a 134 unità (139 al 30 giugno 2020), "per effetto della difficoltà del gruppo nel fare attività di prospezione all'estero, a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia", si legge in una nota.Nell'esercizio 2020 il network dei GIBUS Atelier - ovvero rivenditori autorizzati di prodotti a brand GIBUS in esclusiva per il settore outdoor ai quali sono riservate iniziative di comunicazione, marketing, scontistica privilegiata e servizi aggiuntivi alla vendita - ha contribuito con r, con un incremento del +13,9% rispetto al 2019."Anche quest'anno i risultati del network distributivo GIBUS Atelier sono per noi elemento di grande soddisfazione - ha commentatodi GIBUS - Il raggiungimento del traguardo delle 300 unità nel territorio italiano è un obiettivo che ci prefiggevamo da tempo e che siamo riusciti a raggiungere in questo primo semestre 2021 nonostante lo scenario pandemico"."Nel corso dell'ultimo anno il numero dei dealer affiliati nei mercati esteri è leggermente calato, per effetto della difficoltà riscontrata dai nostri export area manager nel viaggiare per fare prospezione durante gli ultimi 12 mesi - ha aggiunto - Nonostante ciò il 2020 ha registrato una solida crescita in termini di fatturato.e con essi la possibilità di visitare nuovi potenziali partner rivenditori per tornare ad ampliare il nostro network".