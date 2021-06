Scambi sotto i livelli della vigilia per tutti i mercati europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia. A preoccupare gli investitori è soprattutto il diffondersi delladel coronavirus, che potrebbe avere effetti negativi sul previsto rimbalzo economico del Vecchio Continente. Gli analisti hanno anche segnalato una maggiore volatilità a causa delalla fine del trimestre.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,09%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.760 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,22%, a 73,87 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +108 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,85%.scende dello 0,77%, sottotonoche mostra una limatura dello 0,45%, e deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Segno meno per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dello 0,72%; sulla stessa linea, perde terreno il, che retrocede a 27.603 punti, ritracciando dello 0,72%.Poco sotto la parità il(-0,65%); sulla stessa linea, in ribasso il(-0,97%).di Piazza Affari, brilla, con un forte incremento (+6,21%).Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,14%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,94%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,82%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,95%.Calo deciso per, che segna un -1,6%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,59%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,44%.Tra i(+3,62%),(+3,30%),(+1,37%) e(+1,07%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,34%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,52 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,23%.Sensibili perdite per, in calo del 2,21%.