CureVac sotto pressione su risultati deludenti vaccino anti Covid-19

Curevac Nv

(Teleborsa) - Si muove al ribasso il titoloche cede il 6,51% dopo che il produttore di farmaci tedesco ha dichiarato che i dati dei test finali hanno mostrato che il suo candidato vaccino contro il Covid-19 risulta efficace solo per il 48% nel prevenire la malattia.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo scenario di medio periodo diratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 71,99 USD. Supporto a 63,71. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 80,27.