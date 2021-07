GSK, Elliott spinge per vendita divisione Healthcare e fa pressione sul management

GlaxoSmithKline

(Teleborsa) - Il fondo attivista Elliott Investment Management (società statunitense di gestione degli investimenti) haal management del colosso farmaceutico britannico(GSK) perche possano correggere il fatto che "GSK ha sottoperformato per anni, operativamente e finanziariamente" e sulla base della convinzione che la società abbia "l'opportunità di generare fino al 45% di rialzo del prezzo delle sue azioni" in vista dell'annunciato spin-off e quotazione della divisione Consumer Healthcare.In primo luogo, Elliott vuole che GSKprevisto per metà 2022. Inoltre, la prospettiva di GSK di aumentare le vendite di oltre il 5% all'anno fino al 2026 e di aumentare di oltre il 10% l'utile operativo dovrebbe essere la base per considerare i bonus per il management. Il fondo appoggia lo spin-off e ritiene che sia giusto investire in New GSK (il perimetro aziendale che rimarrà dopo la separazione), dando la priorità agli investimenti nella pipeline, pur continuando il piano di risparmio sui costi."L'obiettivo di redditività della nuova GSK di oltre il 30% di margini di profitto operativo entro il 2026 è un gradito passo nella giusta direzione. Tuttavia, non va abbastanza lontano", ha aggiunto Elliott. Lo spin-off e quotazione non dovrebbe essere però l'unica strada possibile: "e accompagnata da un piano chiaro su come GSK utilizzerà i proventi", ha affermato l'investitore, esortando GSK a considerare "imparzialmente" le opportunità.Infine, Elliot non crede che ledebbano essere completamente integrate perché non esistono "chiare sinergie" tra le due. "Sebbene vi siano modeste sovrapposizioni di ricerca e sviluppo relative alla ricerca immunologica di base, le attività dei vaccini e dei prodotti farmaceutici sono ampiamente separate in termini di processi di produzione e commercializzazione", viene sottolineato nella lettera.