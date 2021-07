ASPI, via al bando per Si Academy: focus su mobilità sostenibile e sicurezza

(Teleborsa) - È stata lanciata oggi la piattaforma per candidarsi alle selezioni a livello nazionale per la- Smart Infrastructures Academy, nell'ambito del polo universitario di San Giovanni a Teduccio, frutto dell'accordo tra(ASPI) e l'di Napoli.L'Academy, i cui corsi sono totalmente gratuiti, ha l'obiettivo di formaree farli diventare degli esperti nello sviluppo di soluzioni, gestione e monitoraggio delle infrastrutture in un'ottica di una mobilità sostenibile, sicura e tecnologicamente avanzata. Le selezioni si chiuderanno entro il 30 luglio e oltre alla formazione i partecipanti selezionati svolgeranno attività di project-work in affiancamento con figure tecniche senior del gruppo Autostrade.Inoltre, gli studenti che avranno superato il test intermedio di valutazione e che avranno completato con successo il percorso didattico della SI Academy potranno ottenere, la società di ingegneria di Autostrade per l'Italia, o di altre aziende del gruppo. Per ASPI questa iniziativa rappresenta anche un bacino di giovani talenti da cui attingere nell'ambito delleche l'azienda effettuerà entro il 2024.