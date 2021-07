Didi, indagine delle autorità cinesi pochi giorni dopo l'IPO a Wall Street

Didi

(Teleborsa) - La società di trasporti con sede a Pechino, spesso chiamata la Uber cinese, deve affrontare unada parte della Cyberspace Administration of China. Secondo quanto riporta un comunicato dell'autorità cinese,potrà registrarsi al servizio durante l'esame in corso.Didi si trova quindi ad affrontare una grana, dove ha registrato la più grande quotazione di una società cinese negli Stati Uniti da quandoha raccolto 25 miliardi di dollari nel 2014.Didi ha dichiarato alla CNBE che avrebbe "" durante la revisione. "Abbiamo in programma di condurre un esame completo dei rischi per la sicurezza informatica e migliorare continuamente i nostri sistemi di sicurezza informatica e le capacità tecnologiche", ha detto un portavoce della società.