ESI, entra in servizio impianto fotovoltaico Off-Grid in Burundi

(Teleborsa) -comunica la messa in servizio del sistema Off-Grid in Burundi (Africa) completo di rete di distribuzione elettrica.L’impianto, commissionato il 12 novembre 2020 dall’Istituto della Cooperazione Universitaria (ICU) è stato installato nel mercato comunale nella cittadina di Gitaza (a 30 km dalla citta di Bujumbara) che con oltre 120 locali commerciali costituisce una importante risorsa per gli abitanti del luogo.L’impianto è caratterizzato da una, grazie ad un sistema di accumulo di energia con batterie al sodio ecologiche al 100% della FZSoNick da 100 KWh - una importante novità all’interno degli impianti Off-Grid – che garantiscono un elevato grado di efficienza per la maggiore resistenza alle alte temperature. Oltre al sistema ed alla distribuzione in Bassa Tensione,sono stati installati 128 Meter (contatori) prepagati, ed un sistema di controllo e gestione da remoto che consentono ad ESI la verifica delle performance dell’impianto direttamente dall’Italia.Con l’utilizzo di questa tecnologia per lo storage, ESI ad oggi può annoverare esperienze con tecnologie al Litio, Piombo gel, Piombo Carbonio, Iridio-Vanadio ed in ultimo al Sodio.