MEF, entrate tributarie per 169,6 miliardi nei primi cinque mesi del 2021

(Teleborsa) - Nel periodo gennaio-maggio 2021, leammontano a, in aumento di 19.936 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+13,3%). Lo rendo noto il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), sottolineando però che ilper le misure restrittive che erano in campo durante la primavera del 2020. Inoltre, il MEF evidenzia che i provvedimenti di sospensione e proroga dei versamenti di tributi erariali, emanati nel corso dell'ultimo trimestre del 2020, hanno influenzato anche il gettito relativo ai primi cinque mesi del 2021.Il mese dimostra una variazione positiva delle entrate tributarie pari a 9.850 milioni di euro (+37,9%), determinata dall'incremento di gettito delle imposte dirette +27,8% (pari a 3.449 milioni di euro) e delle imposte indirette +47,1% (pari a 6.401 milioni di euro).Nei primi cinque mesi 2021 leammontano a 90.772 milioni di euro, con un incremento di 6.674 milioni di euro (+7,9%). Il gettito dell'si è attestato a 79.748 milioni di euro con una crescita di 5.207 milioni di euro (+7%). Tra le altre imposte dirette, si nota l'incremento dell'imposta sostitutiva sui redditi nonché delle ritenute sugli interessi e altri redditi di capitale (+346 milioni di euro, +8,9%) e delle ritenute sugli utili distribuiti dalle persone giuridiche (+337 milioni di euro, +57,3%). L'Ievidenzia un gettito pari a 1.822 milioni di euro (+275 milioni di euro, +17,8%).Leammontano a 78.895 milioni di euro, in aumento di 13.262 milioni di euro (+20,2%), per effetto prevalentemente del gettito(+10.709 milioni di euro, +26,6%) e, in particolare, dell'IVA sugli scambi interni (+9.583 milioni di euro, +26,6%). Anche la componente relativa alle importazioni ha segnato un incremento di gettito del 26% (+1.126 milioni di euro).Le entrate relative ai "" ammontano a 4.453 milioni di euro (+615 milioni di euro, +16,0%). Le entrate tributarie erariali derivanti da attività die controllo si sono attestate a 2.952 milioni di euro (-625 milioni di euro, -17,5%).