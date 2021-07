La Cina annuncia maggiori controlli sulle società cinesi quotate all'estero

Didi

Didi

Kanzhun

Full Truck Alliance

(Teleborsa) - Dopo il giro di vite sue altre aziende tech che si sono recentemente quotate a Wall Street - in nome della tutela della sicurezza informatica - le autorità cinesi continuano a. Il Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese ha infatti annunciato una revisione delle regole per le quotazioni all'estero, oltre che norme più stringenti sulle responsabilità delle società in quanto a protezione dei dati degli utenti.Con le nuove misure, secondo quanto riportato da Reuters, la Cina intende migliorare lae la sicurezza, reprimere le attività illegali nel mercato dei titoli e punire l'emissione fraudolenta di titoli, la manipolazione del mercato e l'insider trading.Nei giorni scorsi la Cyberspace Administration of China (CAC) ha annunciatoper(la holding che controlla la società di reclutamento online Zhipin.com) e la società di trasporto