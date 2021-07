Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza prudente per la borsa di Wall Street con gli, da cui il mercato attende indicazioni sui tempi della prevista stretta di politica monetaria.Sulle prime rilevazioni, ilsale dello 0,21% a 34.649 punti; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 4.357 punti. Guadagni frazionali per il(+0,42%) con il settore tecnologico ancora in luce dopo i record della vigilia e nonostante il tonfo dei gruppi tech cinesi che hanno risentito della nuova stretta del governo di Pechino; sulla stessa linea, in moderato rialzo l'(+0,35%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,59%),(+0,53%) e(+0,49%).Al top tra i(+1,29%),(+0,94%),(+0,72%) e(+0,67%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,13%.Tra idel Nasdaq 100,(+1,52%),(+1,23%),(+1,20%) e(+1,15%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,01%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,65%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,82%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.