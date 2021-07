Decarbozazione, studio rivela: idrogeno verde non competitivo senza sussidi

(Teleborsa) - Anche con prezzi del carbonio triplicati a 200 euro,avrebbe difficoltà, senza un. E' quanto emerge da una ricerca dei consulenti dipubblicata dal think tank tedescoSecondo Bloomberg, per rendere competitivo l'idrogeno rinnovabile si stima che saranno necessari. Dopo il 2030, la dipendenza dai sussidi dovrebbe diminuire."C'è un divario di costi e dobbiamo colmarlo con i soldi dei contribuenti", ha affermato in una intervista Matthias Deutsch, senior associate di Agora Energiewende.La transizione verso l'idrogeno verde è una, che prevede l'azzeramento delle emissioni di carbonio al 2050, soprattutto in alcune industrie più inquinanti come l'acciaio, la navigazione e l'aviazione. Ma la ricerca evidenza che lae che l'idrogeno prodotto da fonti rinnovabili non sarà competitivo per lungo tempo.Ovviamente la domanda cresce ed il mercato accelera, quindi i costi probabilmente diminuiranno in un secondo momento ed aziende come la danese Haldor Topsoe AS e la norvegese Nel ASA puntano a rendere l'idrogeno verde competitivo già nel 2025. Una aspirazione che si sconta però con un problema di capacità.