GIBUS, fatturato raddoppiato a 35,6 milioni nel primo semestre

(Teleborsa) -, azienda attiva nel settore outdoor design di alta gamma e quotata su AIM Italia, ha, in crescita del 99% rispetto a 17,9 milioni di euro al 30 giugno 2020 e del 62% rispetto allo stesso periodo del 2019 (quando aveva registrato un fatturato di 22 milioni di euro). I ricavi realizzati nel semestre rappresentano il 79% del fatturato dell'intero 2020, pari a 45,1 milioni di euro.I ricavi realizzati all'sono pari a 9,7 milioni di euro, +62,9% rispetto ai 5,9 milioni di euro al 30 giugno 2020, e rappresentano il 27,2% del totale (33,2% al 30 giugno 2020). L'registra ricavi pari a 25,9 milioni di euro, +117,1% rispetto a 12 milioni di euro al 30 giugno 2020. Il peso delè passato dal 43% del primo semestre 2020 al 45,2% del primo semestre 2021."I ricavi del primo semestre 2021, in sostanziale raddoppio rispetto allo stesso periodo del 2020, testimoniano come il mercato in cui opera GIBUS si sia mantenuto in fortissima crescita anche nella prima metà di questo esercizio, in piena continuità con quanto avvenuto nella seconda metà del 2020", ha commentatodi GIBUS."È importante sottolineare come la crescita sia da ricondursi quasi esclusivamente all'apporto delle vendite destinate al, essendo stato questo primo semestre ancora molto difficile ed incerto per le attività dedite all’ospitalità - ha aggiunto Bellin - ci aspettiamo tuttavia per i prossimi mesi nuovo impulso per gli investimenti nele un ritorno significativo in termini di ordinativi dal settore".