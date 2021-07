Tokyo 2020, Olimpiadi "a porte chiuse" senza spettatori

(Teleborsa) -. La pandemia non lascia più speranze e la diffusione dei contagi registrata presso la capitale giapponese negli ultimi giorni ha consigliato la linea di massima prudenza. Le gare si svolgerannoLa decisione è stata presa dopo lada parte del primo ministro Yoshihide Suga, che si estenderà al periodo in cui si svolgono i Giochi, e dopo una serie di incontri con il Comitato olimpico internazionale.Una scelta difficile assunta dal consiglio direttivo, composto dal presidente del comitato olimpico internazionalearrivato proprio oggi a Tokyo, dalla presidente del comitato organizzatore dalla governatricePassa così la linea di maggior prudenza del Giappone, che auspicava di tener lontani i tifosi stranieri e garantire presenze fino al 50% della capacità con spettatori nazionali. "Non avevamo altra scelta", ha affermato il responsabile dell'organizzazione locale, Seiko Hashimoto.