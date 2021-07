Easyjet, al via due nuove rotte da Milano Bergamo

(Teleborsa) -t espande il proprio network di destinazioni raggiungibili dall', mettendo oggi in vendita due nuoviA partire dalla compagnia volerà versocon 3 frequenze a settimana, il lunedì, il venerdì e la domenica, e versocon 4 frequenze, il lunedì, il giovedì, il venerdì e la domenica. Le nuove rotte sono in vendita da oggi sul sito della compagnia, sull'app mobile e sui canali GDS.EasyJet ha iniziato ad operare dallo scorso 28 maggio, inaugurando le proprie operazioni dall'aeroporto con il collegamento quotidiano tra Bergamo e Olbia, che raddoppierà a due volte al giorno a partire dal 19 luglio. Lo stesso giorno, inoltre, decollerà anche il primo volo di easyJet verso Malaga, rotta che sarà operata con 3 collegamenti alla settimana: il mercoledì, il venerdì e la domenica.Con l'aggiunta di queste nuove rotte, salgono dunque a, per un totale di 70 rotte nazionali e internazionali con cui la compagnia collega la Lombardia.