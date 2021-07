ENEA, siglato accordo con Shell Energy per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno in Italia

(Teleborsa) - Realizzare soluzioni energetiche sostenibili e promuovere la conversione a idrogeno dei processi industriali, in particolare green hydrogen, a supporto della transizione energetica del Paese. Con questo obiettivohanno siglato un, con particolare focus sulla decarbonizzazione dei settori energivori.L'accordo – spiega Enea in una nota – prevede la creazione di specifici gruppi di lavoro per attività di ricerca, studi di fattibilità congiunti e analisi degli impianti industriali ad alto consumo di energia nei settori acciaio, cemento, vetro, ceramica, carta e alluminio.Oggetto dell'accordo fra Enea e Shell Energy Italia anche soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate per l'incremento della produzione di idrogeno "verde" tramite progetti di elettrolisi dell'acqua integrati ed alimentati dalla generazione di energia rinnovabile solare, i processi di stoccaggio dell’idrogeno e l’utilizzo nelle reti di distribuzione del gas."Quest'intesa con Shell Energy Italia consentirà di sviluppare tecnologie e soluzioni innovative con un partner di rilievo internazionale in progetti per la produzione di idrogeno in Europa e nella decarbonizzazione di grandi clienti industriali in Italia – ha commentato–. L'utilizzo sistematico dell'idrogeno verde è strategico per ridurre l'impatto ambientale e raggiungere gli obiettivi degli accordi di Parigi sul clima, del Green Deal e del Piano Nazionale Integrato per Energia e Clima. Lo sviluppo di una filiera nazionale in questo settore ha importanti ricadute anche per sostenere la nascita e la crescita di un ecosistema dell'idrogeno nel nostro Paese e all’interno del bacino Mediterraneo"."La partnership strategica con un grande player quale Enea è espressione concreta della volontà e dell’impegno di Shell nel sostenere la trasformazione del sistema energetico verso tecnologie low carbon – ha dichiarato–. Siamo convinti che grazie all'esperienza pluriennale di Enea e alla nostra conoscenza del mercato, maturata fornendo gas ed elettricità ad oltre 500 grandi clienti commerciali ed industriali, si possano concretamente avviare soluzioni innovative e sostenibili per la transizione energetica oltre che promuovere un cambio strutturale dei consumi finali di energia".