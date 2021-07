Saipem, perfezionata l'acquisizione di asset Naval Energies nell'eolico flottante

Saipem

(Teleborsa) -ha perfezionato, società controllata da Naval Group. Le due società hanno comunicato che si sono verificate tutte le condizioni necessarie per perfezionare l'operazione, annunciata lo scorso 4 giugno In particolare, Saipem ha acquisito da Naval Energies le attività nel settore dell'energia eolica flottante relative aldelle unità flottanti, i relativiintellettuale e ha integrato nella propria organizzazione un team dedicato di Naval Energies con competenze di modellizzazione e simulazione.Con questa operazione, Saipem "amplia il proprio portafoglio di tecnologie e consolida la propria posizione nel mercato delle energie rinnovabili offshore, in particolare nell'eolico flottante, ritenendo chesiano la chiave di volta per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050", sottolinea la società in una nota.