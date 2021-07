Wall Street prudente. Powell: l'economia migliora ma la strada è ancora lunga

Dow Jones

(Teleborsa) - Procede poco mossa la borsa di Wall Street dopo che ilha allontanato lo spettro di un imminente tapering sottolineando che l'economia migliora, ma ha affermato che la strada è ancora lunga. Il governatore ha aggiunto cheed ha ribadito che le politiche monetarie saranno di forte sostegno fino alla ripresa completa. Parole giunte nel giorno in cui c'è stato unnel mese di giugno.Sotto i riflettori degli investitori anche lache ha evidenziato risultati superiori alle aspettative. C'è attesa anche per Beige Book della Federal Reserve, il rapporto sullo stato dell'attività economica degli Stati Uniti, elaborato ogni sei settimane, sulla base delle informazioni raccolte nei 12 distretti in cui opera la banca centrale statunitense.Tra gli indici statunitensi, ilsi attesta sui valori della vigilia a 34.884 punti; sulla stessa linea, incolore l', che continua la seduta a 4.373 punti, sui livelli della vigilia. Leggermente positivo il(+0,27%); come pure, in frazionale progresso l'(+0,21%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,95%),(+0,67%) e(+0,58%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-2,11%) e(-0,94%).Tra i(+2,13%),(+1,38%),(+1,31%) e(+1,21%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,57%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,37%.scende dell'1,37%.Calo deciso per, che segna un -1,24%.Al top tra i, si posizionano(+5,15%),(+2,72%),(+2,13%) e(+2,03%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,17%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,56%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,55%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,94%.