Borse europee chiudono in rosso assieme a Milano

S&P-500

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Amplifon

Buzzi Unicem

Nexi

Ferrari

Exor

SOL

Banca MPS

Brunello Cucinelli

Esprinet

Alerion Clean Power

Falck Renewables

(Teleborsa) -, che chiude gli scambi in calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. Nel frattempo sui mercati USA si muove in territorio negativo l', che registra una flessione dello 0,23%. Sono sempre i timori sull'inflazione e sulla diffusione della variante Delta del Covid-19 a pesare sui mercati.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,22%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.824,3 dollari l'oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,38%.Sale lo, attestandosi a +110 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,73%.preda dei venditori, con un decremento dell'1,01%, si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,12%, e vendite su, che registra un ribasso dello 0,99%.Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dell'1,27% sul; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che chiude la giornata a 27.296 punti.Variazioni negative per il(-1,49%); sulla stessa tendenza, in ribasso il(-0,93%).Il controvalore degli scambi nella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 1,44 miliardi di euro, in calo rispetto ai 1,58 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,39 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,36 miliardi.Su 427 titoli trattati in Borsa, 314 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 80. Invariate le rimanenti 33 azioni.di Milano a ottenere un buon risultato, che segna un aumento dell'1,10%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,70%.In caduta libera, che affonda del 2,54%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,36 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,30%.di Milano,(+0,89%) e(+0,63%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,25%.Sensibili perdite per, in calo del 3,22%.In apnea, che arretra del 3,00%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,98%.