CDP Venture Capital: Caterina Siclari a capo del Fondo Rilancio Startup

(Teleborsa) - Da oggi, 19 luglio, entra incomeil fondo da 200 milioni di euro stanziato dale affidato in gestione a CDP Venture Capital Sgr per supportare e rafforzare il raccordo tra gli operatori dell’ecosistema del venture capital italiano.Siclari – fa sapere CDP in una nota – proviene da una solida esperienza in ambito consulenziale per startup e PMI maturata come partner e co-founder di AGS Advisory e precedentemente in KPMG, dedicando gran parte delle sue attività e della sua professione all'innovazione. Ha collaborato con la cattedra di Strategie Competitive dell'ed è stata Startup Tutor presso ilIl Fondo Rilancio Startup opera raccogliendo e valutando le segnalazioni di startup e PMI innovative da parte di investitori qualificati e regolamentati (fondi di vc, acceleratori, incubatori, business angels, family office) che hanno di recente investito, o stanno investendo in esse. I finanziamenti vengono realizzati in modalità convertendo, in matching con gli investitori proponenti e con altri investitori coinvolti, nel limite complessivo di 1 milione di euro per singola operazione.