Milano e gli altri Eurolistini provano il rimbalzo

(Teleborsa) -per il, al pari delle principali Borse Europee. Gli Eurolistini stanno registrando undopo le pesanti vendite di ieri, causate dai timori che la variante Delta possa danneggiare la ripresa globale. A livello societario prosegue la stagione delle, con i conti diin Europa ( risultati sopra le attese ) e dinegli USA.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,179. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,07%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 66,41 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +114 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,69%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,61%, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,72%, e ben impostata, che mostra un incremento dello 0,91%.Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,34%, bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi, che ha preso il via giovedì scorso; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 26.411 punti.Poco sopra la parità il(+0,43%); come pure, guadagni frazionali per il(+0,41%).Tra lea grande capitalizzazione, tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,44%.In luce, con un ampio progresso dell'1,38%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,36%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,12%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,85%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,83%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,72%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,55%),(+1,52%),(+1,47%) e(+1,42%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,02%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,86%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,82%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,82%.