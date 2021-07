Coca-Cola, CFO: nessun impatto da gesto Cristiano Ronaldo agli Europei

Coca-Cola

(Teleborsa) - Il chief financial officer (CFO) di, John Murphy, ha detto che la societàdopo cheha spostato due bottiglie della bibita dal tavolo di una conferenza stampa durante gli europei di calcio. In quell'occasione, alcuni osservatori avevano collegato la performance negativa in Borsa di quella giornata col gesto del calciatore, anche se non c'erano evidenze di una correlazione tra i due eventi."Bisogna essere lungimiranti con queste partnership. Ci saranno sempre eventi che non andranno nella direzione sperata, e bisogna affrontarli e gestirli così", ha detto Murphy in un'intervista a Reuters. "", ha aggiunto.Intanto, punta con decisione al rialzo la performance dia Wall Street, dove si attesta a 56,79 e con una. A spingere il titolo c'è la trimestrale positiva e laper l'intero esercizio. Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 57,42 e successiva a quota 58,55. Supporto a 56,29.