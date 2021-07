Coca-Cola, riaperture trainano vendite. Rivista al rialzo la guidance

Coca-Cola

(Teleborsa) -ha registrato ricavi e utilinel secondo trimestre dell'anno (terminato il 2 luglio) e ha rivisto al rialzo la propria guidance per l'intero esercizio. Isono cresciuti del 42% a 10,1 miliardi di dollari (ricavi organici a +37%), risultato superiori ai 9,32 miliardi previsti dagli analisti (secondo dati Refinitiv). La loro crescita "è stata trainata dalla ripresa in corso nei mercati in cui l'incertezza legata al coronavirus sta diminuendo", ha sottolineato la multinazionale statunitense. L'adjusted è cresciuto del 61% a 0,68 dollari, contro i 56 centesimi previsti dal mercato."I nostri risultati nel secondo trimestre mostrano come- ha affermato James Quincey, presidente e CEO di The Coca-Cola Company - Di conseguenza, siamo incoraggiati e, nonostante la natura asincrona della ripresa, stiamo aumentando la nostra previsione per l'intero anno".Coca-Cola ha dichiarato diun aumento del fatturato organico annuo dal 12% al 14%, rispetto alla precedente previsione di un aumento "high single digits". Prevede inoltre che l'utile per azione rettificato aumenterà dal 13% al 15%, rispetto a una previsione precedente di un aumento "high single digits to low double digits".