Verizon, ricavi e utili in aumento spinti dall'adozione del 5G

Verizon

(Teleborsa) -ha registrato ricavi e utilinel secondo trimestre, grazie a un aumento dell'e delle connessioni wireless. Sulla base dei risultati positivi, la società di telecomunicazioni ha rivisto al rialzo il proprio fatturato e utili per l'intero anno: ora si aspetta un utile per azione rettificato da 5,25 a 5,35 dollari, mentre le precedenti indicazioni erano per un EPS rettificato tra 5,00 e 5,15 dollari.operativi totali di Verizon sono aumentati del 10,9% a 33,8 miliardi di dollari nel secondo trimestre, rispetto alle stime di 32,74 miliardi di dollari, secondo dati Refinitiv. La società ha1,37 dollari per azione, battendo le stime di 1,30 dollari. Verizon ha aggiunto 275.000nel periodo, al di sopra delle stime FactSet di 174.800."Stiamo eseguendo la nostra strategia di rete multiuso e producendo risultati positivi in ??ciascuno dei nostri cinque vettori di crescita, registrando ottimi risultati nel secondo trimestre", ha affermato Hans Vestberg, presidente e CEO. "Siamo. Siamo sulla buona strada per chiudere entrambe le transazioni Tracfone e Verizon Media", ha aggiunto.