BCE, Lagarde: "Schiacciante maggioranza in Consiglio su guidance tassi"

(Teleborsa) - "L'economia dell'area euro è in forte ripresa, ma le prospettive continuano a dipendere dal corso della pandemia e dai progressi delle vaccinazioni.. Le pressioni sui prezzi sottostanti probabilmente aumenteranno gradualmente, pur lasciando l'inflazione. Le nostre misure politiche, compresa la nostra forward guidance rivista, aiuteranno l'economia a spostarsi verso una solida ripresa e, in definitiva, a portare l'inflazione al nostro obiettivo del 2%". Sono queste le principali aspettative per l'economia dell'eurozona di, secondo quanto la presidente della Banca centrale europea ha detto nell'introduzione della conferenza stampa post-meeting della BCE Rispondendo a una domande sulche ha portato alla definizione delle indicazioni prospettiche (forward guidance) sui tassi di interesse, ha detto: "La nuova strategia adottata dalla BCE è la cornice" all'interno della quale saranno definiti gli interventi di politica monetaria "e su quella c'è statanel Consiglio direttivo così come sul fatto di rivedere la forward guidance". Sui tassi "non c'è stata unanimità ma unasu come calibrare questa guidance. Comunque, in Consiglio andiamo tutti verso la stessa direzione".Con riguardo all'inflazione, Lagarde ha detto che la BCE prevede "aumenterà ulteriormente nei prossimi mesi e diminuirà nuovamente l'anno prossimo. L'attuale aumento è in gran parte guidato dall'aumento deie dagliall'inizio della pandemia e dall'impatto della riduzione temporanea dell'lo scorso anno. Entro l'inizio del 2022, l'impatto di questi fattori dovrebbe svanire poiché escono dal calcolo dell'inflazione su base annua". Nel breve termine, una domanda più forte e pressioni temporanee sui costi nelle catene di approvvigionamento sono bilanciate - al ribasso - dalla debole crescita dei salari e il passato apprezzamento dell'euro.L'istituzione di Francoforte prevede "che- ha detto Lagarde - Ma c'è ancora molta strada da fare prima che i danni all'economia causati dalla pandemia siano compensati. Il numero di persone nei programmi di mantenimento del lavoro (come la cassa integrazione, ndr) è in calo, ma rimane elevato. Riesponendo a una domanda sull'impatto della variante Delta, la presidente della BCE ha detto che è stato già incorporato nelle decisioni del consiglio direttivo che "del 2021".In una nota di ottimismo, l'ex ministra dell'Economia francese ha anche sottolineato che "nel corso delle ondate di coronavirus, i cittadini, i governi e i sistemi sanitari sono diventatiche possano salvaguardare la salute ma non danneggiare troppo l’economia". "La riapertura di gran parte dell'economia sta sostenendo un vigoroso rimbalzo nel settore dei servizi - ha aggiunto Lagarde - Ma ladel coronavirus potrebbe smorzare questa ripresa nei servizi, soprattutto nel turismo e nell'ospitalità".Per quanto riguarda le condizioni finanziarie e monetarie, la numero uno della BCE ha notato che "i tassi sui prestiti bancari per imprese e famiglie restano storicamente bassi. Le imprese sono ancora ben finanziate a causa dei loro prestiti nella prima ondata della pandemia, il che spiega in parte perché i prestiti alle imprese sono rallentati" e che quindi "". Allo stesso tempo, ha evidenziato che "il costo per le imprese di emissione di azioni è ancora elevato. Molte aziende e famiglie hanno contratto più debiti per resistere alla pandemia. Qualsiasi peggioramento dell'economia potrebbe quindi minacciare la loro salute finanziaria, che potrebbe ripercuotersi sulla".