Biogen alza la view sui ricavi, titolo festeggia

Biogen

compagnia biotecnologica americana

S&P 100

Biogen

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,19%.A fare da assist al titolo contribuisce la decisione del gruppo biofarmaceutico di alzare la stima sui ricavi 2021 prevedendoli nel rangedi dollari contro la forchetta 10,45-10,75 miliardi annunciata in precedenza.L'andamento dellanella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 320,5 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 331,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 314,1.