Covid, le prime indicazioni della Cabina di Regia: stato di emergenza fino al 31 dicembre

(Teleborsa) - Secondo quanto è emerso dallaa Palazzo Chigi loper il Covid dovrebbe essere prorogato fino al, confermando così le ipotesi della vigilia. Ilinvece dal 5 agosto servirà per accedere ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti, ma non sarà invece necessario per consumare al bancone, anche se al chiuso.al 20% e al 30% per le aree mediche per entrare ine rispettivamente al 30 e al 40% per entrare in, secondo quanto riportato dall'ANSA.ancora chiuse anche per i possessori di Green pass.