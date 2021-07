Ottima performance per Vodafone su aumento ricavi in ultimo trimestre

Vodafone

(Teleborsa) - Il colosso delle telecomunicazioniha registrato unanel primo trimestre dell'anno fiscale 2022, con una crescita sia nei segmenti Consumer che Business. Questo risultato, sottolinea la società, include unaa seguito dell'interruzione causata dalla pandemia lo scorso anno. Gli analisti si aspettavano in media un aumento dell'1,4%.I ricavi totali sono aumentati del 5,7% a 11,1 miliardi di euro. Il gruppo ha affermato di essere sulla buona strada per raggiungere i suoi obiettivi per l'intero anno di 15-15,4 miliardi di euro direttificati e almeno 5,2 miliardi di euro di"In, l'ambiente operativo e di vendita al dettaglio non è ancora tornato a condizioni normali, ma stiamo offrendo una buona performance di ricavi da servizi - ha commentato il- Nel nostro segmento Business, stiamo assistendo a una crescita più forte con il settore pubblico e i clienti aziendali, costruendo ulteriormente una pipeline di domanda per i nostri servizi digitali, come IoT, sicurezza e cloud".In seguito alla pubblicazione dei risultati, brillasulla Borsa di Londra, dove passa di mano con un, attestandosi a 119. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 120,8 e successiva a 123,9. Supporto a 117,7.