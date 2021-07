Stellantis, nuova linea di credito revolving sindacata da 12 miliardi di euro

Stellantis

(Teleborsa) -, una delle principali case automobilistiche al mondo, ha firmato unacon un gruppo di 29 banche. Questo nuovo RCF sostituisce gli attuali RCF sindacati da Groupe PSA (3 miliardi di euro) e dal Gruppo FCA (6,25 miliardi di euro), i due gruppi che si sono fusi in Stellantis. L'operazione fornisce anche un aumento della liquidità complessiva del gruppo e un'estensione della durata della linea di credito.Il nuovo RCF, disponibile per le generali esigenze aziendali, è strutturato in: 6 miliardi di euro, con una durata di 3 anni, e 6 miliardi di euro, con una durata di 5 anni. Ciascuna tranche beneficia di duedi un anno ciascuna.