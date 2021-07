A Piazza Affari tiene il risparmio gestito

Banca Generali

Azimut

Banca Mediolanum

Banco BPM

BPER

Unicredit

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Continua al rialzo la performance dei titoli legati al risparmio gestito in scia alla decisione delladi non prolungare oltre settembre le restrizioni sul pagamento dei dividendi e sui buyback Tra i player del settore,mostra un progresso dell'1,90%,dell'1,89%, mentresi rafforza con un +2,65%.Sono deboli gli altri bancari sull'effetto "sell on news" dopo la fine dello stop ai dividendi della BCE, una notizia positiva, ma già incorporata nei prezzi.cede lo 0,80% mentrelima lo 0,09%. Dal lato dei rialzisale dello 0,4% edello 0,63%.