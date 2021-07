FAO, Draghi: dopo la pandemia 130 milioni di persone malnutrite in più

(Teleborsa) - Il presidente del Consiglio,, ha dichiarato che a causa dellaci sarannodiin più. "La malnutrizione è divenuta la causa principale di morte: la pandemia aumenterà il numero di persone malnutrite di 130 milioni, portando il totale fino a 800 milioni – ha dichiarato al pre-vertice deldelle, nella sede FAO a Roma – Abbiamo assunto l'impegno che i vaccini siano disponibili a tutti i paesi e dobbiamo fare altrettanto per garantire l'accesso al cibo: l'Italia ha spinto per la '', composta oggi di 40 paesi, e abbiamo bisogno di più finanziamenti da governi e banche di sviluppo", dunque di "garantire l'accesso al credito"."La Presidenza italiana del G20 ha individuato le priorità per migliorare la– ha spiegato Draghi – Tra queste, l'impatto negativo deisarà al centro dellache l'Italia presiede con il Regno Unito. L'impatto negativo nelle tendenze delle precipitazioni, con la siccità, la desertificazione, aumenteranno esponenzialmente, a meno che non ci adegueremo. A Cop26, a Glasgow, vogliamo raggiungere un accordo ambizioso sul"."Abbiamo bisogno di maggiorida parte dei governi e delle banche di sviluppo, al fine di ridurre i rischi per gli investitori nel settore agricolo e di migliorare l'accesso al credito, soprattutto da parte dei. È questo il tema del vertice finanziario "Finance in Common" che l'Italia ospiterà a Roma il prossimo mese di ottobre", ha affermato il Presidente del Consiglio.Draghi ha sottolineato che "la pandemia da COVID-19 ha reso queste preoccupazioni ancora più urgenti. Laha spinto milioni di persone al di sotto della soglia di. Condizioni meteorologiche estreme e interruzioni degli approvvigionamenti hanno contribuito all'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari". "L'indice dei prezzi delle materie prime agricole – ha aggiunto – registra un incremento del 30 % rispetto al mese di gennaio 2020 ed è prossimo ai livelli massimi degli ultimi otto anni. Di conseguenza, la piaga dellasi sta diffondendo".