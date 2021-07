M&A, volumi globali verso livello record nel 2021

Goldman Sachs

(Teleborsa) - Il volume di(ovvero fusioni e acquisizioni) è sulla buona strada per stabilire un. È la previsione di, che parla di "ripresa a forma di V" dei volumi, iniziata nel terzo trimestre del 2020 dopo un primo semestre del 2020 eccezionalmente debole. Al 24 luglio, sono state annunciate operazioni per un valore di, pari all'inizio d'anno più forte mai registrato. Se questo ritmo continua, sottolinea la banca statunitense, il 2021 supererà facilmente sia il massimo storico del 2007 (3,4 trilioni di dollari) sia il picco dell'era post-grande crisi finanziaria del 2015 (2,9 trilioni di dollari).L'accelerazione osservata in questi mesi dovrebbe persistere fino al secondo semestre del 2021. "Dal punto di vista strategico, un, un ulteriore miglioramento della fiducia dei CEO e il desiderio di diversificazione del business dovrebbero gettare le basi per ulteriori accordi strategici", si legge nello studio firmato da Amanda Lynam. Ulteriori assist arrivano dalle riserve di denaro non ancora utilizzate dele del debito privato. Al contrario, i recenti sviluppi relativi allada parte dell'amministrazione Biden potrebbero essere un freno per le combinazioni aziendali più impegnative.