Positivo il Mercato americano

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Energia

materiali

beni di consumo secondari

sanitario

DOW

Intel

Chevron

Boeing

Honeywell International

Amgen

United Health

Nike

Mattel

Tripadvisor

American Airlines

Discovery

Baidu

Check Point Software Technologies

Moderna

Xilinx

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,24%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 4.422 punti.Senza direzione il(+0,09%); guadagni frazionali per l'(+0,32%).(+2,50%),(+0,88%) e(+0,77%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,62%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,13%),(+2,47%),(+2,14%) e(+1,97%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,24%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,07%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,95%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,72%.(+8,73%),(+6,59%),(+4,15%) e(+3,88%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,96%.In caduta libera, che affonda del 3,81%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,72 punti percentuali.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,76%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 2,1%; preced. 2,3%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 16,4%; preced. 14,9%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 1,8%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 123,9 punti; preced. 127,3 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 2,11 Mln barili)14:30: PIL, trimestrale (atteso 8,6%; preced. 6,4%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 419K unità).