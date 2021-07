Banca Carige, FITD sta valutando manifestazioni d'interesse per cessione quota

Banca Carige

Deutsche Bank

(Teleborsa) - Il Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD) e lo Schema Volontario (SV) hanno comunicato che stanno proseguendo le attività per arrivare alla(pari al 79,99%) detenuta in. L'obiettivo - per cui è al lavoro l'advisor- è la realizzazione di una "con partner in grado di valorizzare le potenzialità della banca".In una nota, FITD ha specificato che sono in corso approfondimenti su alcune ", anche parziali", e che "consono in corso costanti contatti". FITD e SV hanno comunque confermato il loro sostegno nel processo di turn-around della banca ligure sui fronti dello sviluppo commerciale, dell'efficientamento e di ottimizzazione del capitale.