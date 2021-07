Seduta drammatica per Spotify. Utenti attivi mensili deludono le attese

principale fornitore di servizi musicali digitali

(Teleborsa) - In caduta libera il, che si attesta a 219,9, con un. Le azioni di Spotify sono crollate dopo che la società ha annunciato che gli(365 milioni) sono scesi al di sotto della propria stima per il secondo trimestre. Inoltre, le entrate medie per utente nel servizio Premium sono diminuite.I risultati conseguiti nel secondo trimestre sono comunque stati positivi: isono saliti a 2,33 miliardi di euro, rispetto ai 2,15 miliardi di un anno fa e ai 2,29 miliardi previsti dagli analisti, mentre glihanno raggiunto i 165 milioni, in linea con le aspettative del mercato.Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area divista a 214,2 e successiva a 208,5. Resistenza a 224,5.