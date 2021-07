De' Longhi, ricavi e utili in netta crescita nel primo semestre

De' Longhi

(Teleborsa) -ha registratonetti per 1.431,8 milioni di euro nei primi sei mesi del 2021, in crescita del 59,7% (65,4% a cambi costanti) rispetto al primo semestre del 2020. L'adjusted è stato pari a 251,4 milioni di euro (230 milioni a perimetro omogeneo), in crescita del 124,9% e pari al 17,6% dei ricavi. L'è stato di 180,8 milioni di euro, in crescita del 319,5%, pari al 12,6% dei ricavi (140,4 milioni a perimetro omogeneo)."Per questovediamo ora i ricavi del gruppo (inclusa Capital Brands) crescere a cambi costanti ad un tasso che si colloca nella parte alta dell'intervallo già comunicato in precedenza (28%-33%) e un adjusted EBITDA in miglioramento rispetto all'anno scorso, sia in valore che come percentuale dei ricavi - ha commentato- Il consolidamento di Eversys, inoltre, porterà circa ulteriori 2 punti percentuali di crescita dei ricavi e un adjusted EBITDA, in percentuale dei ricavi, in linea con il resto del gruppo".Al 30 giugno, ladi gruppo è risultata positiva per 217,9 milioni di euro (286,7 milioni a perimetro omogeneo). Nei primi sei mesi dell'anno ilprima dei dividendi e delle acquisizioni è stato positivo per 196,2 milioni di euro.