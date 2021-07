Transizione ecologica: accordo strategico Utilitalia-Ecomondo

(Teleborsa) - Ancora insiemeche rinnovanoper i prossimi tre anni:le due manifestazioni dedicate all'di, saranno le piattaformeinternazionali di riferimento per la Federazione delle imprese italiane dei servizi pubblici che operano nei settori acqua, ambiente, energia elettrica e gas all'insegna dell'e che avranno unnella messa a terra dei progetti della missione 2 dele del- chiarisce la nota -che rafforzano la decisiva e fattiva collaborazione tra la Federazione e IEG:sarà tra i partner tecnici delsi impegna a fornire tutto l'expertise tecnico-scientifico necessario per le manifestazioni, e a promuovere entrambe le manifestazioni sulle aziende associate e sulle federazioni europee delle utility. Una sinergia che impegnerà anche la comunicazione esterna, l'organizzazione di road show, sia di"Ecomondo è nata quasi un quarto di secolo fa, dichiaraGroup Exhibition Manager della Green Technologies Division di IEG , con le tecnologie del ciclo dei rifiuti urbani per poi evolvere nel nuovo paradigma dell´economia circolare e sostenibile che mira a ridurre la parte residuale non trattabile e alla completPer Key Energy, siamo passati dagli impianti fotovoltaici domestici alle auto elettriche o alla propulsione a idrogeno. Un salto tecnologico e culturale che ci vede orgogliosamente all´avanguardia. Utilitalia rappresenta un segmento industriale che nel nostro Paese si è dimostrato tra i più rapidi ad anticipare la transizione ecologica, attraverso investimenti industriali su larga scala. Con questo accordo raccogliamo gli esiti del percorso di consolidamento e crescita reciproca fatto insieme dal 2015"."Siamo lieti, commentavicepresidente vicario di Utilitalia, di rinnovare la nostra partnership strategica con Ecomondo e Key Energy, due manifestazioni di riferimento per dei settori strategici per la ripartenza del Paese nel solco del Green Deal. Una ripartenza nelle quale le utility devono giocare un ruolo di primo piano, mettendo in campo investimenti in settori fondamentali per la qualità della vita dei cittadini, oltre a progetti concreti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Già da diversi anni, oltretutto, le imprese di pubblica utilità sono impegnate sul fronte dello sviluppo sostenibile, della decarbonizzazione, dell´economia circolare e del contrasto ai cambiamenti climatici".Per l'edizione 2021 di Ecomondo,gli eventi di caratura internazionale programmati dal Comitato scientifico della manifestazione di IEG e Utilitalia:on valutazione del rischio e pianificazione della sicurezza, allanella transizione ecologica (26 ottobre). Dal mercato delle materie prime seconde, alle innovazioniper la transizione digitale (27 ottobre). Infine - conclude la nota - saranno presentati alcuni casi di studio didel recente design regolatorio per il ciclo dei rifiuti urbani (28 ottobre).