Air France-KLM chiude ancora conti in rosso. Traffico in ripresa

(Teleborsa) -chiude il secondo trimestre dell'anno con una, comprensiva dell'impatto negativo della cancellazione del fondo pensione KLM. Isonoeuro, mentre si assottiglia il rosso in termini di EBITDA a -248 milioni di euro. Nel secondo trimestre si è vista una apprezzabile ripresa del traffico passeggeri grazie al cadere delle barriere ai viaggi in UE. Il numero passeggeri è salito a oltre 7 milioni alla fine del secondo trimestre (+477%) ed a 11,8 milioni alla fine del semestre (-38,7%)."Grazie all'allentamento delle restrizioni ai viaggi in diverse regioni chiave, il secondo trimestre del 2021 ha visto i primi segnali della tanto attesa ripresa", ha affermato, CEO di Air France-KLM, aggiungendo "per sfruttare al meglio la ripresa e prepararsi per il futuro, Air France-KLM ha continuato la sua trasformazione in tutte le attività e ha notevolmente rafforzato i suoi sforzi di sostenibilità per aprire la strada a un'aviazione sostenibile".Il gruppo franco-olandese hadi euro, ha convertito ilin strumenti ibridi perpetui ed ha emesso undi euro la cui liquidità sarà incassata nel terzo trimestre.L'Indebitamento netto si attesta a 8,3 miliardi di euro, in calo di 2,7 miliardi di euro rispetto a fine 2020 grazie alla prima serie di misure di rafforzamento patrimoniale.