Pesanti ribassi per i listini di Tokyo e Hong Kong

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Giornata nera per la Borsa di, che affonda con una discesa dell'1,72%; sulla stessa linea, perde terreno, che ritraccia dello 0,87%. Depresso il mercato di(-2,21%). I titoli cinesi sono scesi ancora nella seduta odierna, completando una settimana negativa e caratterizzata da grande volatilità, con gli investitori che si trovano a valutare lasulle società quotata di diversi settori.In ribasso(-1,16%). Pressoché invariato(+0,15%); leggermente negativo(-0,31%).Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,06%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,03%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,01%.Il rendimento per l'è pari 0,02%, mentre il rendimento deltratta 2,85%.