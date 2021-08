Retelit stabile in Borsa dopo che Marbles ha confermato avanti tutta OPA

Retelit

azienda di servizi dati e infrastrutture nel mercato delle telecomunicazioni

FTSE Italia Star

(Teleborsa) - Seduta sostanzialmente stabile per, che tratta con un moderato +0,17% in Borsa dopo che Marbles ha confermato la volontà di andare in fondo con l'OPA sul 100% delle azioni, rinunciando alla condizione sospensiva della Golden Power, e dopo che il Governo ha fissato precise condizioni nell'esercizio della stessa.L'offerta, iniziata lo scorso 26 luglio terminerà il 10 settembre 2021, salvo proroghe, e prevede un corrispettivo di 2,85 euro, giudicato congruo dal Board della compagnia attiva nelle Tlc. L'operazione, che ha un valore di 33,5 milioni di euro, porterà al delisting del titolodalla Borsa.La tendenza ad una settimana dell'è più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.L'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 2,885 Euro. Supporto a 2,87. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 2,9.