Attacco hacker, anche Europol e FBI indagano sul caso Regione Lazio

(Teleborsa) - Ci sono anchea lavoro con lanelle indagini perche ha colpito ladomenica scorsa. L'obiettivo degli investigatori è individuare eventuali similitudini con altri attacchi effettuati in passato con ransomware cryptolocker avvenuti in Italia e all'estero. Intanto nuovi dettagli sulla vicenda sono stati forniti dall'assessore della Regione,in un'intervista video concessa a Repubblica. L'attacco, ha spiegato D'Amato, sarebbe nato “dalla violazione dell’utenza di un dipendente in”. “Hanno colpito in un momento particolare, quando il livello di attenzione si abbassa”, ha dichiarato. “Sono state cambiate le chiavi della porta che fa accedere al Ced, il sistema che gestisce i dati sanitari, le pratiche edilizie e molti servizi al cittadino. È una situazione che crea profondo disagio”, ha aggiunto L'assessore.Nel frattempo si moltiplicano glidi sicurezza informatica. Secondo alcune indiscrezioni di stampa, infatti, sarebbero in corso diversi attacchi hacker a istituzioni e aziende in tutta Europa. Nel mirino dei criminali informatici è finita anche l'. I media locali parlano di "crisi nazionale" e didel Paese in pericolo: l'allarme è stato lanciato dai direttori di tre importanti società olandesi di sicurezza informatica (Eye, Hunt & Hackett e Northwave) che hanno chiesto un intervento urgente del governo. Gli attacchi ransomware,hanno spiegato i tre esperti, sono sempre più numerosi e lesono troppe per essere gestite dalle società olandesi dasole.Come hanno spiegato anche i tre direttori, ilè un virus che si diffonde come un file o un semplice allegato di posta elettronica apparentemente inoffensivo ma che una volta scaricato cripta i file nel sistema. E pagare il riscatto non equivale ad avere la garanzia che gli hacker sblocchino i file. Per provare ad arginare la crisi, la polizia olandese ha lanciato la piattaforma, che contiene i codici di decrittazione per molti tipi di ransomware, incoraggiando le vittime di attacchi a controllare la piattaforma prima di considerare il pagamento del riscatto.Tornando in Italia, la società energeticaha invece dichiarato di aver "registrato alcuni limitati disservizi all'infrastruttura Ict attualmente in via di risoluzione, grazie anche all'immediata attivazione delle proprie procedure interne in materia di cybersecurity". In una nota il gruppo ha comunque confermato "che tutti gli impianti sono correttamente in esercizio e non hanno subito alcuna interruzione, garantendo così l'operatività di business".