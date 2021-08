Prevalgono le vendite a Tokyo

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Chiusura in frazionale ribasso per, malgrado il finale al rialzo degli indici azionari americani e con gli investitori che guardano alle indicazioni macroeconomiche dal settore dei servizi in Cina.L'indice giapponeselascia sul parterre lo 0,26%, mentre, al contrario, performance positiva per, che termina la giornata in aumento dell'1,10% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente.Buona la prestazione di(+1,21%); sulla stessa tendenza, in rialzo(+1,24%).In denaro(+1,06%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per(+0,31%).Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,1%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,08%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,02%.Il rendimento dell'tratta 0,01%, mentre il rendimento delè pari 2,85%.